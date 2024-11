Valpharma Group apre le porte ai professionisti del futuro

‘Valpharma Group per la scuola’ è il nuovo progetto di formazione ed orientamento che il gruppo farmaceutico e nutraceutico italo-sammarinese sta presentando, in queste settimane, a scuole superiori ed università di Rimini e San Marino. L’iniziativa prevede un programma di formazione, dedicato sia al settore farmaceutico, che al nutraceutico, con più moduli - in base alle esigenze di scuole e facoltà - di chimica analitica, tecnologie farmaceutiche, fitoterapia e mondo degli integratori. A questi si aggiungono contenuti sulla sostenibilità, le soft skills e il team working, con trainer di Valpharma ed Erba Vita, provenienti dai gruppi ESG (Environmental, Social and Governance), ricerca e sviluppo ed Human Resource. Oltre ai corsi in aula, il progetto prevede anche l’istituzione di borse di studio per le scuole e l’università e visite guidate negli stabilimenti farmaceutici e nutraceutici del gruppo. “Vogliamo essere di stimolo, per gli studenti, ad aprire le porte alla conoscenza del mondo, attraverso la nostra esperienza nel campo farmaceutico, degli integratori e dei fitoterapici”, sottolinea Alberto Vitez, Chief Operating Officer di Valpharma Group, “e supportarli verso scelte consapevoli nel loro percorso di studio, grazie al confronto con i nostri professionisti e la nostra vita aziendale”. ‘Valpharma Group per la scuola’ prosegue ed amplia un rapporto tra le tre aziende e il mondo dell’istruzione, che risale al 2017 e che, fino ad oggi ha interessato circa 400 studenti, su 6 scuole, tra Italia e San Marino. “Per il 2025 sono già confermati i progetti con il triennio dell’Itis Marco Polo di Rimini, indirizzo chimico e il Polo Tonino Guerra di Novafeltria, indirizzo scientifico e biologico”. Ricorda Fabrizio Bologna, impiegato in Assicurazione Qualità in Valpharma e coordinatore del progetto. “A questi si aggiungono le visite guidate che coinvolgono studenti universitari del progetto Erasmus+ e l’Istituto delle Maestre Pie di Rimini. È in fase iniziale, poi, la valutazione di alcuni progetti in collaborazione con l’Università di San Marino”. Insieme a Fabrizio Bologna, fanno parte dello staff di ‘Valpharma Group per la scuola’: Maurizio Diamante, responsabile scientifico di Erba Vita; Livia Galluzzi, HR Specialist di Valpharma Group e Pietro Tani, Sustainability Officer di Valpharma International.

c.s. Valpharma Group

