Valpharma Group: dalle donazioni di Gel igienizzante a medici e personale di sicurezza all’impegno nella ‘Fase 2’ per la tutela della salute durante la ripartenza italiana

Prosegue senza sosta l’impegno sociale di Valpharma Group a tutela della salute di coloro che sono impegnati in prima persona per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e per le famiglie italiane garantendo l’approvvigionamento di gel igienizzante in farmacie, parafarmacie ed erboristerie. Il gel igienizzante prodotto nello stabilimento di Erba Vita in tempi record allo scoppiare dell’epidemia, continua ad essere realizzato e distribuito in tutta Italia ed al contempo donato agli enti istituzionali, ospedali e strutture di accoglienza. Dopo il primo rifornimento di taniche di gel igienizzante ai medici ed infermieri degli ospedali di Rimini e San Marino, Valpharma Group ha risposto alle richieste di aiuto dell’Ospedale di Novafeltria, del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini e del distaccamento di Novafeltria a Campiano di Talamello, della Croce Rossa di Rimini e di San Marino, ma anche del Centro di accoglienza per bambini di Torino di SOS Villaggio dei Bambini. Sicurezza e aiuto garantiti anche alla Polizia Stradale di Mantova con l’invio di Dispositivi di protezione individuale in dotazione ai reparti produttivi del gruppo farmaceutico. Le aziende Valpharma di San Marino e Pennabilli specializzate nella produzione di farmaci, così come Erba Vita leader italiana nella produzione di integratori alimentari, hanno garantito la produzione di prodotti per la salute e il benessere di milioni di persone in tutto il mondo durante l’intera emergenza sanitaria. L’obiettivo ora è quello di incrementare la produzione di gel igienizzante per continuare a sostenere le imprese e le istituzioni italiane durante la ripartenza nella delicata Fase 2, ovvero nella riapertura delle attività commerciali, nella riapertura delle aziende e nella progressiva riapertura dei locali pubblici. Per questo motivo oltre alla disponibilità di taniche di vario formato dai 5 ai 10 litri, si sta progettando la realizzazione di piantane con dispenser utili alla distribuzione di gel all’ingresso di uffici, negozi oppure all’interno di reparti aziendali. “La missione di Valpharma Group da oltre 40 anni è garantire la salute delle persone – ha affermato Alessia Valducci, CEO di Valpharma Group che conta 400 dipendenti – stiamo facendo di tutto per essere al fianco di chiunque abbia bisogno”. La responsabilità sociale della famiglia Valducci va oltre alle attività di Valpharma Group, infatti, proprio nel momento di più grave emergenza sanitaria per l’Ospedale di San Marino, è stato messo a disposizione dei pazienti oncologici sammarinesi un reparto della Clinica Domus Medica. La struttura polispecialistica ad Acquaviva di San Marino, di proprietà della famiglia Valducci, in collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale ha già predisposto tutto il necessario per accogliere i pazienti del day hospital della oncoematologia, permettendo così di creare nuovi spazi per la terapia intensiva nell’Ospedale di Stato e garantire maggiore sicurezza ai degenti.