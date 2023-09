Valpharma Group dona 564.000 mascherine ad AUSL ed enti religiosi

Il valore complessivo delle donazioni, che comprende anche 4.500 confezioni di gel igienizzanti, è di circa 113mila euro

È tempo di donazioni per Valpharma Group, realtà che comprende le tre aziende: Valpharma S.p.A., Valpharma International S.p.A. ed Erba Vita Group S.p.A.

Sono ben 343.000 le mascherine monouso che il gruppo ha donato in questi giorni all’Azienda USL della Romagna, presso la sede di Pievesestina di Cesena, per un valore di oltre 59mila euro.

A queste si aggiungono le 221.000 elargite all’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata, che corrispondono a circa 38mila euro di valore, distribuite tra le varie case di riposo e le scuole nella provincia. All’istituto religioso femminile sono state donate anche circa 4.500 confezioni di gel igienizzanti per le mani, per un valore di oltre 16mila euro.



Nella foto: Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group e Suor Mirella Ricci, Madre Economa dell’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata.



