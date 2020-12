Valpharma Group festeggia i 40 anni di servizio di Roberto Brolli

Valpharma Group festeggia i 40 anni di servizio di Roberto Brolli. Nel 1980, a soli 16 anni, è stato assunto nella prima azienda fondata dalla famiglia Valducci: Euderma, a Cerasolo di Coriano, distante a pochi passi da casa. Da allora, Brolli ha vissuto ogni sfaccettatura e ogni trasformazione della realtà che, nel marzo di quest’anno, è diventata Valpharma Group, lavorando con passione e portando il buon umore e un sorriso anche nei momenti più tesi. “Il segreto di tanti anni in Valpharma? Già dall’Euderma non eravamo solo dipendenti e capi, si era creata una vera e propria famiglia, con un rapporto di confidenza e fiducia quasi tra padri e figli. Sentivamo tutti l’azienda come casa, siamo cresciuti insieme ad essa, tra duro lavoro e qualche piccolo momento di svago, creando quel legame che esiste ancora oggi” dice Roberto. Valpharma Group nasce da una storia di famiglia, cresciuta con il territorio, ma soprattutto con i propri collaboratori, evolvendosi e creando esperienze condivise. Sono proprio le persone come Roberto a creare quella continuità che rende la nostra realtà una squadra coesa.

