Valpharma Group stringe una partnership con UniMi all'insegna dell'innovazione

Valpharma Group è tra i protagonisti di Seed4Innovatioqn: il programma di scouting dell’Università degli Studi di Milano realizzato con Fondazione UNIMI e la collaborazione di Deloitte e Brugnion. Il programma ha come obiettivo una partnership pubblico-privato pensata per accelerare lo sviluppo di soluzioni altamente innovative grazie alla collaborazione tra ricerca accademica e partner industriali interessati ad arricchire la pipeline di progetti di innovazione. Il kickoff della II^ edizione di S4I si è svolto giovedì pomeriggio negli studi di registrazione di UniMi ed è stato seguito in diretta sul canale Linkedin ‘Unimi Innova’ da centinaia di persone connesse da tutta Italia e dal mondo. All’edizione 2022 assieme a Valpharma parteciperanno anche Chiesi Farmaceutici, Vertex Pharmaceuticals, St, Medtronic e Sintetica. Il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa sarà facilitato dal supporto tecnico e manageriale della Fondazione e delle società di consulenza finanziaria e proprietà intellettuale che partecipano al progetto di Open innovation. Quest’anno, inoltre, Seed4innovation ha raddoppiato il budget, pari a 400.000€, per sostenere investimenti in progetti utili alla salute dei cittadini. “Valpharma Group partecipa a Seed4Innovation perché il mondo universitario è per noi il principale interlocutore per quanto riguarda l’innovazione – ha dichiarato Silvano Pavani, R&D manager di Valpharma –. La sfida più grande per la partnership pubblico-privato è dare concretezza alle idee che scaturiscono dal confronto tra impresa e università”.

c.s. Valpharma Group