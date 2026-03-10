Valutazione personale Pa: FUPI e FPI "Stanno arrivando le schede di valutazione 2025!"

Le Federazioni Pubblico Impiego CSdL e CDLS informano tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, dell' A.A.S.S. e dell’I.S.S., ad esclusione del personale docente di ogni ordine e grado e del personale sanitario e socio-sanitario dell’I.S.S., che, in applicazione del Regolamento del Congresso di Stato n. 2 del 10 gennaio 2025, nella giornata di martedì 10 marzo 2026 verrà trasmessa al domicilio digitale (T-NOTICE) di ciascun dipendente, la comunicazione contenente l’accesso alla scheda di valutazione relativa all’anno 2025. Le Federazioni Pubblico Impiego ricordano ai lavoratori e alle lavoratrici interessati che entro 10 giorni dal ricevimento della scheda e comunque non oltre il 20 marzo 2026, sarà possibile presentare eventuali osservazioni o contestazioni, secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta. Le Federazioni Pubblico Impiego di CSdL e CDLS restano a disposizione dei lavoratori per:

-verificare la scheda di valutazione ricevuta;

-fornire chiarimenti sul sistema di valutazione;

-assistere nelle eventuali procedure di osservazione o contestazione.



Contatti per assistenza CSdL 0549 962017 – 0549 962018 – 0549 962019 (Vanessa – Silvia – Antonio) CDLS 0549 962016 – 0549 962015 – 0549 962014 (Jerome – Michela – Daniele)



c.s. Federazioni Pubblico Impiego FUPI CSdL – FPI CDLS



