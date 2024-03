"Vanish Magazine Rivela la Magia di Gilly"

Siamo orgogliosi di annunciare che Magica Gilly, al secolo Giliana Flore, 27enne illusionista con sindrome di Down di origini mondainesi e di adozione sammarinese, è stata celebrata su "VANISH Magazine" una prestigiosa pubblicazione internazionale edita dall' Illusionista Paul Romhany che connette la comunità magica con gli appassionati di tutto il mondo. Questa rivista è un vero e proprio scrigno di magia, che offre spunti dai talenti innovativi e dai pionieri del settore. L'articolo in questione è stato scritto dalla celebre artista canadese Connie Boyd. È un grande onore per Gilly essere presentata, mettendo in luce la sua arte unica e il suo incantevole percorso personale verso il successo. Magica Gilly sarà tra gli artisti del 25° Festival Internazionale della Magia di San Marino patrocinato dalla Segreteria di stato per il Turismo. L'appuntamento è per sabato 16 marzo alle ore 21 al Teatro Nuovo di Dogana.

C.s. Magica Gilly

