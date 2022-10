UNECE Vannino Vannucci insignito dell’Onorificenza di Commendatore di Sant’Agata

Vannino Vannucci insignito dell’Onorificenza di Commendatore di Sant’Agata.

Con la piantumazione di 75 alberi nella Repubblica di San Marino (in zona Valdragone), l'UNECE, riunita sul Titano per l’83esima edizione del Meeting sullo sviluppo urbano, ha voluto dimostrare il suo impegno a sostenere i Paesi nella realizzazione di città più verdi, sostenibili e resilienti. Il bosco è stato piantumato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e si compone di 75 differenti alberi, scelti tra specie autoctone secondo un piano che tiene conto della rapida rigenerazione delle foreste su terreni deteriorati. Le piante e gli arbusti (20 roverelle, 16 aceri campestri, 15 lecci, 7 piante di frassini meridionale e 3 di frassino maggiore, 5 carpino nero, 5 gelsi e 4 pioppi) della piccola oasi di biodiversità realizzata a San Marino sono frutto della generosa donazione di Vannino Vannucci di Vannucci Piante di Pistoia. Quale segno di stima e riconoscenza per l’attenzione che Vannino Vannucci ha riservato alla Repubblica di San Marino e al suo progetto di riforestazione il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti lo ha insignito oggi dell'Onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant'Agata.

Cs Segreteria Territorio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: