Variazione servizi di trasporto pubblico con autobus

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa l’utenza che, in occasione della manifestazione “Giro del Monte 2025” e come da Ordinanza n. 204/2025, nella giornata di sabato 6 settembre 2025 il servizio di trasporto pubblico subirà le seguenti variazioni:

Tutte le linee, dopo le ore 8:30, faranno capolinea al P2 Bus – ex Stazione.

Linea 2: dopo le ore 8:30 le corse in discesa non transitano per Borgo Logge.

Linea 3:

dopo le ore 8:30 non transita per Porta del Paese e Ufficio Tecnico.

la corsa delle ore 17:00 non transita per Borgo Logge e Borgo Rupe.

la corsa delle ore 18:10 non transita per Borgo Logge, Borgo Rupe e San Giovanni.

Linea 4: le corse in partenza da Galazzano alle ore 17:15 e 18:50 non transitano per San Giovanni – Fiorentino – Murata e salgono in Città da Borgo Logge.

Linea 7: Le corse in partenza da Rovereta alle ore 17:15 e 18:50 non transitano per Murata e salgono in Città da Borgo Logge.

Si invita l’utenza a prestare attenzione alle modifiche indicate e ci scusiamo per gli eventuali disagi.





Comunicato stampa

La Direzione A.A.S.S.







