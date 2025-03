VeChain, azienda leader nell’innovazione blockchain, partner ufficiale di San Marino a Expo 2025 Osaka Presenta l’iniziativa VeBetter Expo Quiz rivolta ai visitatori del Padiglione.

Si è svolta questa mattina, alla presenza del Commissario Generale Filippo Francini, la conferenza stampa di presentazione di VeChain - partner ufficiale di San Marino a Expo 2025 Osaka - e del progetto VeBetter Expo Quiz, esperienza interattiva e coinvolgente che mira a sensibilizzare i visitatori del Padiglione di San Marino sui temi della sostenibilità attraverso un gioco educativo, guidato da Libertas, la mascotte ufficiale del Padiglione. Il VeBetter Expo Quiz offrirà un’esperienza divertente e accessibile, combinando pillole informative e aneddoti sui temi chiave di Expo 2025, sulla partecipazione di San Marino e sulla missione del Padiglione. Inoltre, una delle domande sarà dedicata a un tema di sostenibilità proposto dalle diverse applicazioni dell’ecosistema VeBetter. I partecipanti avranno la possibilità di vincere premi esclusivi sponsorizzati da VeChain, tra cui un premio settimanale in B3TR e un premio finale, un viaggio personalizzato per una o due persone a San Marino con tappa in Italia. VeChain è una piattaforma blockchain pionieristica impegnata a promuovere l’innovazione attraverso soluzioni scalabili, sostenibili e sicure. Forte di un’esperienza consolidata in vari settori, VeChain ha supportato aziende nella gestione efficiente della supply chain, nella verifica dell’origine dei prodotti e nell’adozione di pratiche sostenibili. Il suo ecosistema è in continua evoluzione per rispondere alle sfide dell’adozione su larga scala. Dal 2021, VeChain è presente a San Marino ed è un'azienda iscritta al regime di innovazione di San Marino Innovation S.p.A., rafforzando così il proprio impegno verso la sostenibilità e la trasformazione digitale.

C.s. San Marino General Commissioner's Office - Expo Osaka 2025

