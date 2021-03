Veglia di preghiera per la Giornata Internazionale della Donna 2021

La nostra comunità diocesana sottolinea ogni anno la Festa Internazionale della Donna celebrando una veglia di preghiera dedicata alle donne per riconoscere il loro ruolo insostituibile nella comunità e nella società e per sostenere una partecipazione sempre più qualificata alla vita ecclesiale, sociale e pubblica. Quest’anno la veglia di preghiera e riflessione sarà trasmessa domenica 7 marzo dalle ore 18 dalla Chiesa parrocchiale di Borgo Maggiore, guidata dal Vescovo S. E. Mons. Andrea Turazzi. Dato il periodo di particolare attenzione sanitaria, sarà possibile seguire la celebrazione solo sulla pagina Facebook della Diocesi di San Marino-Montefeltro. La domanda che indirizzerà la riflessione sulla donna nella preghiera sarà “Quale femminilità?”. È importante cogliere la specificità del femminile che può emergere solo riconoscendo la comune umanità della quale partecipano uomini e donne, solo così si potrà affermare il giusto ruolo della donna secondo una visione più ampia, sia nella Chiesa che nella società, né subordinato né in competizione con quello dell’uomo. L’invito a partecipare a questo momento di preghiera è riflessione è rivolto a tutti.

c.s. Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro Diocesi di San Marino-Montefeltro

