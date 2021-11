Veglia diocesana per la Vita Nascente 2021 Lunedì 29 novembre ore 21.00

Veglia diocesana per la Vita Nascente 2021 Lunedì 29 novembre ore 21.00.

All’inizio dell’Avvento in preparazione al Natale la chiesa diocesana rinnova l’adesione all’invito rivolto nel 2010 da Papa Benedetto a celebrare solennemente una veglia di preghiera per la vita nascente. I cristiani in questo periodo dell’anno vivono l’attesa di Dio che si fa bambino nel grembo di Maria che rivela quanto ogni vita umana abbia una dignità altissima fin dal suo concepimento. Papa Francesco in occasione della Giornata per la Vita ha ricordato che “Prendersi cura della vita esige che lo si faccia durante tutta la vita e fino alla fine. Ed esige anche che si ponga attenzione alle condizioni di vita: la salute, l’educazione, le opportunità lavorative, e così via; insomma, tutto ciò che permette a una persona di vivere in modo dignitoso.” Un compito per il Papa affidato a tutta la società che “dovrebbe essere sempre gelosa e ferma custode della vita, perché la vita è futuro… Solo se le si fa spazio si può guardare avanti, e farlo con fiducia. Ecco perché la difesa della vita ha il suo fulcro nell’accoglienza di chi è stato generato ed è ancora custodito nel grembo materno, avvolto nel seno della madre come in un amoroso abbraccio che li unisce.” La comunità diocesana dedicherà alla vita nascente la veglia di preghiera che si svolgerà in contemporanea nelle chiese parrocchiali di Dogana, Novafeltria e Mercatino Conca lunedì 29 novembre alle ore 21.00. La veglia è aperta a tutti, con un particolare invito alle mamme e ai papà in attesa della nascita del loro bambino a cui sarà dedicata una particolare benedizione. L’evento è promosso dagli Uffici diocesani di Pastorale Familiare e Pastorale Sociale e dalle principali associazioni ecclesiali diocesane.

Cs Diocesi San Marino Montefeltro

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: