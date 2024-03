DIOCESI SAN MARINO MONTEFELTRO Veglia per la Festa Internazionale della Donna. Le donne e la pace: quale contributo?

La diocesi da diversi anni celebra la Giornata internazionale della donna con una iniziativa per sottolineare il ruolo ed il contributo originale delle donne, focalizzando ogni anno un tema particolare. Quest’anno, in un contesto internazionale sempre più segnato dai conflitti di quella che Papa Francesco ha definito la “terza guerra mondiale a pezzi”, il tema scelto è quello della pace e dell’apporto delle donne alla sua costruzione. Quando si parla di guerra la prima immagine delle donne che ci viene rappresentata è quella delle madri che piangono i propri figli o delle spose che piangono i mariti, oppure le donne stesse vittime dei conflitti. Anche se si tratta di una rappresentazione reale, si desidera evidenziare un’altra rappresentazione delle donne, quella che le vede protagoniste attive della costruzione della pace. La Veglia per la Giornata internazionale della donna dal titolo “Pace e donna: quale contributo?” si svolgerà giovedì 7 marzo alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Borgo Maggiore (Salita Ugolino da Montefeltro, 4 – Borgo Maggiore RSM), integrando preghiera e riflessione attraverso alcune testimonianze significative di donne che hanno a cuore la pace e contribuiscono alla sua realizzazione in vari ambiti e attraverso esperienze diverse. Per la veglia Papa Francesco unisce il suo invito alle donne a quella del nostro Vescovo Andrea, impartendo la sua benedizione alla iniziativa e alle sue partecipanti.

