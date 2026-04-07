Veglia per la pace di Papa Leone XIV: il sostegno dell’Ass. Domenico Maria Belzoppi all’iniziativa dell’11 aprile

L’Associazione culturale "Domenico Maria Belzoppi" esprime sostegno alla veglia di pace dell’11 aprile prossimo, lanciata da Papa Leone XIV, riconoscendone il valore civico e il significato profondo in un momento storico segnato da tensioni, conflitti e divisioni.

Accogliamo con attenzione questa iniziativa, cogliendone il messaggio universale: una pace che non si limita al silenzio delle armi, ma che richiede un cambiamento autentico nelle coscienze e nei comportamenti individuali e collettivi. In coerenza con una visione laica e liberale, riteniamo fondamentale promuovere spazi di riflessione e partecipazione che mettano al centro la dignità della persona, il rispetto reciproco e il rifiuto di ogni forma di violenza e sopraffazione.

La difesa dei diritti, della libertà e del pluralismo rappresenta il fondamento di una società aperta e consapevole. La tradizione della Repubblica di San Marino, da sempre orientata alla pace, al dialogo e alla neutralità attiva, costituisce un riferimento prezioso: un modello che invita a costruire ponti anziché muri, a favorire il confronto anziché lo scontro. Per queste ragioni guardiamo con favore all’appuntamento dell’11 aprile come occasione per riaffermare, con spirito civile e responsabilità, l’impegno condiviso verso una cultura della libertà e della convivenza democratica, aperta al contributo di tutte le sensibilità – religiose e laiche – unite da un comune desiderio di pace.

C.s. Associazione Culturale "Domenico Maria Belzoppi"







