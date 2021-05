Vendita ad Asta di Beni Mobili

Il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino ricorda che per i beni mobili rimasti invenduti alla prima sessione d’asta svoltasi il 3 maggio 2021 si terrà una seconda sessione lunedì 10 maggio con un prezzo base pari al 70% del prezzo base della prima sessione d’asta. Per i beni invenduti nelle due precedenti sessioni ci sarà infine una terza sessione lunedì 17 maggio (prezzo base pari al 40% del prezzo base della prima sessione d’asta). I beni sono visibili presso il magazzino della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sito in Strada Borrana n.32 a Serravalle (Repubblica di San Marino) sino al 14 maggio pp. vv.. Le visite saranno organizzate con modalità tali da evitare assembramenti di persone e nel rispetto della normativa di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. Le offerte, in busta chiusa, dovranno pervenire al Dipartimento Esattoria entro le ore 12:00 dei giorni delle sessioni d’asta. Per maggiori dettagli sui beni in vendita e sulle modalità di partecipazione alle aste si invita a consultare la pagina "Aste mobiliari”.

