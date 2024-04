Vendita ad asta pubblica senza incanto di articoli nuovi da ferramenta-utensileria

Il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa di aver emesso il bando per la vendita ad asta pubblica senza incanto che si terrà il 15 aprile 2024 (prima sessione), il 24 aprile 2024 (seconda sessione, per i lotti rimasti invenduti alla prima sessione) e 8 maggio 2024 (terza sessione, per i lotti rimasti invenduti alla seconda sessione). I lotti in vendita sono costituiti da articoli nuovi da ferramenta-utensileria. Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire al Dipartimento Esattoria entro le ore 16:30 del giorno della sessione d’asta e per i lotti aventi un prezzo base superiore a € 1.000,00 dovrà essere versato un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base d’asta al momento della presentazione dell’offerta in busta chiusa. I beni sono visionabili esclusivamente su internet, consultando il sito: www.bcsm.sm.