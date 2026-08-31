Vendita ad asta pubblica senza incanto di beni mobili registrati e beni vari

Vendita ad asta pubblica senza incanto di beni mobili registrati e beni vari.

Il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa di aver emesso il bando per la vendita ad asta pubblica senza incanto di beni mobili registrati, abbigliamento, attrezzature, arredi e beni vari che si terrà il 15 settembre 2026 (prima sessione), il 22 settembre 2026 (seconda sessione, per i beni rimasti invenduti alla prima sessione) e il 29 settembre 2026 (terza sessione, per i beni rimasti invenduti alla seconda sessione). Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire al Dipartimento Esattoria entro le ore 12:00 del giorno della sessione d’asta. Al momento della presentazione dell’offerta in busta chiusa per i beni mobili registrati dovrà essere versato un deposito cauzionale pari al 30% del prezzo base d’asta e pari al 10% per gli altri beni qualora l’ammontare degli stessi sia superiore a € 3.000,00. I beni sono visionabili presso la sede del Dipartimento Esattoria in Strada Borrana n. 32 a Serravalle (Repubblica di San Marino) e consultando il sito www.bcsm.sm nella sezione di Esattoria sulle aste mobiliari.

c.s. Banca Centrale di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: