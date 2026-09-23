Vendita ad asta pubblica senza incanto di beni mobili registrati e beni vari

Il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa di aver emesso il bando per la vendita ad asta pubblica senza incanto di beni mobili registrati, abbigliamento, attrezzature, arredi e beni vari che si terrà nella sua III ed ultima sessione il 29 settembre 2026. Questa tornata d'asta avrà ad oggetto i beni rimasti invenduti nelle fasi precedenti, che saranno posti in vendita con una decurtazione del 60% sul prezzo base iniziale. Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire al Dipartimento Esattoria entro le ore 12:00 del giorno della sessione d’asta. Al momento della presentazione dell’offerta in busta chiusa per i beni mobili registrati dovrà essere versato un deposito cauzionale pari al 30% del prezzo base d’asta e pari al 10% per gli altri beni qualora l’ammontare degli stessi sia superiore a € 3.000,00. I beni sono visionabili presso la sede del Dipartimento Esattoria in Strada Borrana n. 32 a Serravalle (Repubblica di San Marino) nei pomeriggi di mercoledì 23 settembre, venerdì 25 settembre, lunedì 28 settembre, dalle ore 14:15 alle ore 17:45 e consultando il sito www.bcsm.sm nella sezione di Esattoria sulle aste mobiliari.

C.s. - Banca Centrale della Repubblica di San Marino







