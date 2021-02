Vendita ad Asta pubblica senza incanto di un complesso di Beni Mobili destinati all’esercizio di un’attività di ristorazione-bar

Il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa di aver emesso il bando per la vendita ad asta pubblica di beni mobili che si terrà lunedì 22 febbraio (prima sessione), mercoledì 24 febbraio (seconda sessione, per i beni invenduti nella prima sessione) e venerdì 26 febbraio (terza sessione, per i beni invenduti nelle due precedenti sessioni). Il lotto in vendita è costituito da un complesso di mobili precedentemente destinati all’esercizio di un’attività di ristorazione-bar e gli stessi saranno visibili solo previo appuntamento telefonico o via e-mail a partire dall’8 febbraio e sino al 19 febbraio pp. vv.. Le visite saranno organizzate con modalità tali da evitare assembramenti di persone e nel rispetto della normativa di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. Le offerte, in busta chiusa, dovranno pervenire al Dipartimento Esattoria entro le ore 12:00 dei giorni delle tre sessioni d’asta e dovranno contenere un deposito cauzionale del 10% del prezzo base d’asta. Per maggiori dettagli sui beni in vendita e sulle modalità di partecipazione alle aste si invita a consultare la pagina "Aste mobiliari".

Bcsm

