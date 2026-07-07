Venerdì 10 luglio l’Info Day dell’Università di San Marino: per chi sta scegliendo l’Ateneo giusto

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino offre una nuova opportunità per conoscere e approfondire le caratteristiche dei propri corsi di laurea: venerdì 10 luglio è infatti in programma l’Info Day, nell’ambito del quale docenti, studenti e staff degli otto programmi formativi triennali e magistrali dell’Ateneo sammarinese saranno a disposizione degli interessati per descrivere aspetti come le modalità di iscrizione e di frequenza, le materie previste, i tirocini, i semestri all’estero e le possibilità Erasmus. In agenda inoltre due visite guidate per ogni sede universitaria: la prima alle ore 10:30, la seconda alle 14:30. Design in contrada Omerelli 20, Comunicazione e Digital Media in viale Onofri 87, entrambe nel centro storico. Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio in via Consiglio dei Sessanta 99, a Dogana (terzo piano della torre B di SMHUB). L’iniziativa verrà proposta a pochi giorni da alcune scadenze. Le preiscrizioni al corso triennale in Design, che danno la possibilità di accedere al test d’ammissione, saranno aperte fino a domenica 12 luglio. I posti totali disponibili sono 120. Tempo fino al 19, invece, per il percorso magistrale in Interaction & Experience Design, che accoglierà 50 studenti. Per il programma triennale in Comunicazione e Digital Media, che ha stabilito a 60 la quota massima di iscritti, una scadenza è prevista proprio il 10 luglio, con una ulteriore possibilità entro il 4 settembre. Il 13 luglio si apriranno invece le iscrizioni ai corsi di laurea che non prevedono il numero chiuso, garantendo quindi l’accesso ai programmi di studi senza limiti: Ingegneria Gestionale (triennale e magistrale), Ingegneria Civile (triennale e magistrale), Costruzioni e Gestione del Territorio (triennale). Maggiori dettagli sull’Info Day e sulle modalità di preiscrizione e iscrizione sul sito www.unirsm.sm.

C.s. UniRSM







