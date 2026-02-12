TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:22 Bronzo per la staffetta a squadre di slittino: l'Italia tocca quota 16 medaglie 18:39 Nations League, San Marino nel C1 con Albania, Finlandia e Bielorussia 17:58 Lollobrigida, bis olimpico nel pattinaggio: è oro anche sui 5000 metri 17:57 Crans-Montana: la rabbia dei genitori all'interrogatorio degli indagati 14:26 Aviosuperficie: ok all'odg ma prestito saudita "non vincolante", ira di Pedini Amati 13:23 Giornate di Raccolta del Farmaco: visita della Reggenza alla farmacia dell'Ospedale; donazione ai bisognosi 13:23 Brignone da leggenda: è oro olimpico nel superG 12:56 Alunni delle elementari a scuola di Extra-Teatro 12:52 Camerata del Titano dona programmi di sala storici alla Biblioteca di Stato 12:36 Addio a James Van Der Beek, protagonista di Dawson's Creek
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Venerdì 13 febbraio nuova giornata di formazione per Direttivi Confederali e di Federazione con la Casa delle Donne - Bologna

12 feb 2026
Venerdì 13 febbraio nuova giornata di formazione per Direttivi Confederali e di Federazione con la Casa delle Donne - Bologna

L’impegno di CSdL e CDLS nel contrasto alla violenza di genere prosegue. Dopo quella dello scorso 27 gennaio, venerdì 13 febbraio è prevista una nuova giornata di formazione rivolta ai membri dei Direttivi Confederali e di Federazione dalle ore 9.30 alle 12.30 e un secondo turno dalle 14.00 alle 17.00 presso la sala riunioni CSU, al primo piano del Central Square di Domagnano.
L’intento è quello di formare, informare e sensibilizzare sul tema della lotta contro la violenza sulle donne e di genere; in particolare nel mondo del lavoro.
Un impegno iniziato da diversi anni, con numerose iniziative anche pubbliche, tra cui l’incontro con Gino Cecchettin lo scorso 12 gennaio, per prevenire e contrastare questo odioso fenomeno, presente anche nella Repubblica di San Marino.
La giornata sarà gestita, in forma laboratoriale, da operatici della “Casa delle Donne per non subire violenza-Bologna“. Si tratta di un’Associazione che, oltre a svolgere una importante attività formativa, offre sostegno alle donne che hanno subito violenza o sono state minacciate, attraverso accoglienza, colloqui di sostegno, informazione e consulenza legale, ospitalità di emergenza.

Comunicato stampa
CSU




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa