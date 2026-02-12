Venerdì 13 febbraio nuova giornata di formazione per Direttivi Confederali e di Federazione con la Casa delle Donne - Bologna

Venerdì 13 febbraio nuova giornata di formazione per Direttivi Confederali e di Federazione con la Casa delle Donne - Bologna.

L’impegno di CSdL e CDLS nel contrasto alla violenza di genere prosegue. Dopo quella dello scorso 27 gennaio, venerdì 13 febbraio è prevista una nuova giornata di formazione rivolta ai membri dei Direttivi Confederali e di Federazione dalle ore 9.30 alle 12.30 e un secondo turno dalle 14.00 alle 17.00 presso la sala riunioni CSU, al primo piano del Central Square di Domagnano.

L’intento è quello di formare, informare e sensibilizzare sul tema della lotta contro la violenza sulle donne e di genere; in particolare nel mondo del lavoro.

Un impegno iniziato da diversi anni, con numerose iniziative anche pubbliche, tra cui l’incontro con Gino Cecchettin lo scorso 12 gennaio, per prevenire e contrastare questo odioso fenomeno, presente anche nella Repubblica di San Marino.

La giornata sarà gestita, in forma laboratoriale, da operatici della “Casa delle Donne per non subire violenza-Bologna“. Si tratta di un’Associazione che, oltre a svolgere una importante attività formativa, offre sostegno alle donne che hanno subito violenza o sono state minacciate, attraverso accoglienza, colloqui di sostegno, informazione e consulenza legale, ospitalità di emergenza.



Comunicato stampa

CSU

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: