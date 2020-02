Venerdì 14 febbraio, quarto compleanno di “Shuttle Italy Airport”

“Shuttle Italy Airport” compie quattro anni il giorno di San Valentino (14 febbraio). Prime corse test avvenute a fine gennaio 2016 e avvio dei collegamenti di linea quotidiani tra Rimini e l’aeroporto “Guglielmo Marconi di Bologna” all’inizio del successivo mese di febbraio. Appena nato si chiamava “Shuttle Rimini – Bologna” e da due anni, con l’estendersi dei suoi collegamenti a tutta la Romagna, riviera adriatica e Firenze ha cambiato il suo marchio trasformandosi in “Shuttle Italy Airport”. Festeggia il suo quarto compleanno nel giorno degli innamorati, San Valentino, con un’iniziativa speciale. Tutti i viaggiatori che, durante quelle 24 ore, acquisteranno on line un viaggio sullo Shuttle, avranno uno sconto del 50% sul costo del biglietto. Una promozione valida solo e unicamente il 14 febbraio 2020, per viaggi da e per Rimini, Cesena e Bologna. Soprattutto, utilizzabile in una giornata a scelta entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Con il biglietto si riceverà anche un regalo del marchio del gioiello per lei e per lui “Marlù”. Un buono sconto del 10% per acquisti sul sito www.marlugioielli.it, utilizzabile – una sola volta - da ogni cliente Shuttle che ha usufruito della promozione di San Valentino e anch’esso utilizzabile entro e non oltre fine dicembre 2020. E sempre da San Valentino “Shuttle Italy Airport” aggiungerà una nuova possibilità di viaggio locale sui suoi bus. Aprirà la corsa Rimini-Cesena e Cesena-Rimini: biglietto per adulti a 10 euro e 5 per i bambini. Si parte e si arriva nel capoluogo della riviera dalle fermate di Via Fada o stazione FS e da Cesena da Piazzale dell’Accoglienza. In questo modo anche i molti passeggeri che si muovono tra le due città per motivi di lavoro, studio, turismo, trovano modo i utilizzare gli Shuttle anche per una semplice tratta territoriale. Mentre, com’è ormai tradizione si rinnovano le 8 corse quotidiane tra “Marconi” e Rimini Fiera, dedicate A “Beer Attraction”, l’evento Ieg sulla filiera dell’eating out (15 -18 febbraio). “Dal 2016 siamo costantemente cresciuti anno dopo anno. Abbiamo aumentato copertura territoriale dei nostri mezzi, raccordandoci e migliorando il sistema di inter-mobilità tra i diversi vettori del nostro territorio e della regione e le sue diverse piattaforme: ferro, gomma, aereo – spiega Roberto Benedettini, amministratore unico di Vip srl, la società di trasporti che ha creato e gestisce il servizio shuttle – il nostro volume di passeggeri cresce ogni 12 mesi in doppia cifra e nel 2019 abbiamo raggiunto il picco di viaggiatori stranieri. Dopo 3 anni in cui il loro numero era sempre attorno al 42 o 43% del totale, nel 2019 abbiamo raggiunto e superato di qualche decimale il 45%. È un ulteriore segnale positivo non solo per lo Shuttle ma per tutta la Romagna e il gradimento sempre maggiore che questa destinazione raccogli e a livello internazionale”.