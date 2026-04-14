Venerdì 17 aprile il concerto della Banda militare in onore degli Ecc.mi Capitani Reggenti

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21.00, presso il Teatro Titano, si terrà il consueto concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino in onore dei nuovi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva. La Banda Militare, diretta dal Ten. M° Stefano Gatta, offrirà al pubblico un programma dal titolo “La Musica tra l’800 e il ’900 - nel mondo, in Italia, a San Marino”, articolato attraverso tematiche storiche e risorgimentali, con richiami alle grandi tradizioni operistiche e alla storia sammarinese. Particolare rilievo sarà dedicato alla figura di Cesare Piron, Direttore del Concerto Militare dal 1915 al 1927, al quale verrà riconosciuto il giusto valore quale “maestro dimenticato”. Il programma musicale si arricchirà inoltre di un coinvolgente omaggio al repertorio delle colonne sonore del celebre compositore hollywoodiano Alan Silvestri attraverso una selezione di brani tratti da alcune delle sue più iconiche produzioni cinematografiche, come Back to the Future, Forrest Gump, The Avengers, The Polar Express e Night at the Museum. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionale ed evocativo, creando un ponte tra tradizione musicale e linguaggio moderno del cinema. L’evento istituzionale, organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, è ad ingresso gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







