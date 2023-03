Venerdì 17 marzo si è riunito il gruppo di coordinamento di "Alleanza Riformista"

Nella giornata di venerdì 17 marzo u.s. si è riunito il gruppo di coordinamento di "Alleanza Riformista". Nel corso della riunione è stata affrontata la seduta del Consiglio Grande e Generale dando centralita' alle iniziative intraprese con particolare riferimento alla presentazione di un ordine del giorno avente l'obiettivo di far luce sulle gravi vicende - originatesi nella passata legislatura - relativamente alla galassia Banca CIS. Vicende che in queste settimane sono tornate alla ribalta della cronaca giudiziaria, mettendo in evidenza un circuito di potere politico, affaristico con addentellato in posizioni chiave dal punto di vista istituzionale. Vicenda su cui sono stati aperti numerosi filoni su cui auspichiamo che - oltre all'accertamento delle responsabilità penali - possano essere recuperate le ingenti risorse economiche sottratte alla collettività. Il Gruppo di coordinamento si è poi dedicato agli aspetti organizzativi in vista dell’evento pubblico del prossimo 14 aprile p.v., in cui "Alleanza Riformista" illustrerà alla cittadinanza gli esiti di un percorso di confronto tra le diverse componenti che hanno portato alla formalizzazione di un accordo di cooperazione politica, legato al sostegno dell'attuale quadro politico, al percorso di riforme in atto segnato dalla comune prospettiva di costruire un progetto politico con una base valoriale che si identifica nel liberalismo, nel riformismo, nell'esperienza del socialismo sammarinese. Il confronto con la cittadinanza, l’ascolto e la condivisione dovranno essere le caratteristiche prioritarie della nostra azione politica Nella giornata di ieri, sabato 18 marzo, il Consigliere Alessandro Mancini ha partecipato a Roma al convegno intitolato "Il tempo nuovo dei Riformisti Socialisti". Nel corso dei lavori - che hanno visto la presenza di illustri rappresentanti dell'esperienza socialista italiana - il Consigliere Alessandro Mancini ha avuto proficui colloqui per illustrare le ragioni che, nelle ultime settimane, hanno portato alla costruzione di "Alleanza Riformista".

Cs - Alleanza Riformista

