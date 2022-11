Venerdì 2 dicembre sciopero generale di 24 ore. Possibili ripercussioni sul trasporto pubblico

Venerdì 2 dicembre è indetto uno sciopero generale di 24 ore, che per il TPL vede l’adesione, a livello locale, dell’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato. Nella giornata di venerdì, pertanto, potrebbero esservi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico e, nel bacino di Ravenna, sul servizio traghetto. Start Romagna si scusa per i possibili disagi causati all’utenza ed informa che il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: Nel bacino di Forlì – Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00; Nel bacino di Ravenna dalle 5:30 alle 8:30e dalle 12:00 alle 15:00; Nel bacino di Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00. In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni complete dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/venerdi-2-dicembre-sciopero-nazionale-di-24-ore/. A precedente iniziativa di sciopero di 4 ore indetto da USB Lavoro Privato lo scorso 11 novembre, l’adesione era stata del 32,09% nel bacino di Forlì - Cesena, del 28,57% nel bacino di Ravenna e del 5,26% nel bacino di Rimini.

Cs - START Romagna

