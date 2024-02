Venerdì 2 e sabato 3 gennaio: la Scuola Superiore si apre ai corsi elettivi e ai laboratori proposti dagli studenti realizzati in sinergia con gli insegnanti

L’Associazione Studentesca e la Scuola Superiore informano che nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2024, presso l’istituto, si terranno corsi elettivi e attività laboratoriali ideate, programmate e realizzate dagli studenti stessi, in collaborazione con gli insegnanti della scuola e con il supporto di alcune professionalità che hanno garantito il loro prezioso contributo.

Le proposte spaziano negli ambiti più diversi: dai corsi sulla realizzazione di podcast alla teoria e pratica sul mondo dei DJ, scacchi, giornalismo e cineforum, laboratori scientifici ed artistici, corsi di botanica e laboratori di progettazione di spazi esterni, ma non mancano anche attività sportive all’aperto, come calisthenics, trekking guidati e molto altro ancora.

L’idea è nata in seno all’Associazione Studentesca, che ha voluto portare il proprio contributo all’arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto con attività che intercettano gli interessi e le attitudini degli studenti in molteplici ambiti: sportivo, formativo, sociale, ed è stata calorosamente accolta dagli insegnanti della Scuola e dal Consiglio di Istituto, che ha deciso di mettere a disposizione competenze e fondi per la realizzazione del progetto.

L’auspicio è che questa sinergia tra studenti e scuola possa creare uno spazio didattico, non convenzionale, apprezzato da studenti e famiglie, di possibile ispirazione anche per progetti futuri.

Comunicato stampa

Scuola Secondaria Superiore San Marino



