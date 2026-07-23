Venerdì 24 luglio prende il via San Marino Antiqua. Il Centro Storico torna nel Medioevo

Dal 24 al 26 luglio il Centro Storico della Repubblica di San Marino si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano, il nuovo evento dedicato alla rievocazione medievale che per tre giorni farà rivivere il fascino della misteriosa Età di Mezzo tra spettacoli, tornei, accampamenti storici, musica, antichi mestieri e animazioni.

Alle ore 17.00 partirà da Piazza Titano la tradizionale Lettura del Bando, a cura della Federazione Balestrieri Sammarinesi, seguita dal suggestivo corteo itinerante composto da musici e figuranti che attraverserà le contrade del Centro Storico.

L’evento prenderà ufficialmente il via alle 21.30 con l’Opening Show nell’evocativa Cava dei Balestrieri, trasformata per l'occasione in un imponente set cinematografico all'aperto per ospitare Il Torneo di Fuoco, spettacolo ideato e realizzato da Filmont 301. Combattimenti coreografati, duelli, effetti scenici e spettacolari performance daranno vita a uno show immersivo pensato per coinvolgere il pubblico in un'esperienza senza precedenti.

San Marino Antiqua proseguirà poi per tutto il weekend dalle ore 16.00 con decine di compagnie storiche sammarinesi e provenienti dall'Italia e oltre 800 figuranti tra mercati medievali, artisti di strada, spettacoli itineranti, giochi storici, dimostrazioni di tiro con l'arco e con la balestra, visite guidate in costume e proposte gastronomiche ispirate alla tradizione medievale.

Le attività di San Marino Antiqua saranno curate dai gruppi storici sammarinesi: La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, Federazione Balestrieri Sammarinesi, La Corte di Olnano e La Compagnia dell'Istrice, La Compagnia della Forca, Associazione Giochi Storici Sammarinesi, 301 FILMONT. La realizzazione della grafica è stata curata da Titan Sound & Light.

Un appuntamento che trasformerà il Centro Storico della Repubblica più antica del mondo in un autentico viaggio nel tempo, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza a 360 gradi tra storia, cultura e spettacolo.

Programma completo su www.visitsanmarino.com

c.s. Ufficio del Turismo







