Venerdì 3 ottobre tornano le Magic Hours a San Marino Outlet: 6 ore di sconti imperdibili, dj set e il live dei Moka Club

Venerdì 3 ottobre tornano le Magic Hours a San Marino Outlet: 6 ore di sconti imperdibili, dj set e il live dei Moka Club.

Sei ore di shopping a prezzi imperdibili, accompagnate da un concerto live dall’energia travolgente e dal Dj Set fino a tarda serata: venerdì 3 ottobre tornano le Magic Hours a San Marino Outlet. La promozione più attesa dell’anno, nella sua versione autunnale, prevede a partire dalle 17:00, in tutte le boutique aderenti, sconti del 50% sulla merce esposta, con l’orario di apertura prolungato fino alle 23:00. Allo shopping si unisce il divertimento: dalle 19:00, nella Event Plaza, partirà il Dj Set di Radio Bruno, con un intrattenimento che coinvolgerà il pubblico presente. Dalle 19:30 saliranno sul palco i Moka Club, una delle cover band più apprezzate che propone un ricco repertorio di musica dance che spazia dagli anni ’80 sino ai giorni nostri, con coreografie che trasformano il live in un vero e proprio show. A seguire, si continuerà a ballare con il Dj Set di Radio Bruno. Ristoranti e bar saranno aperti fino alle 23:00 dando a tutti la possibilità di potersi gustare un aperitivo o una cena.

c.s. San Marino Outlet

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: