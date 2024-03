Venerdì 8 marzo al Teatro Titano “Di donne e di pene”, stand-up comedy con Patrizia Bernardi

Venerdì 8 marzo 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Titano di San Marino, sarà in scena lo spettacolo dal titolo DI DONNE E DI PENE di e con Patrizia Bernardi. “Di donne e di pene” è un viaggio nella mente di una donna “matura” di fronte alla sua menopausa e ai tanti pensieri che si susseguono negli anni compressi tra il lockdown e la guerra. Da donna. Anzi, da donna in menopausa. Quando è così facile elevarsi a una condizione ultraterrena, a tal punto da ritornare praticamente vergine... Uno spettacolo un po' monologo e un po' stand-up comedy; un po' confessione intima e un po' dialogo col pubblico; un po' serio e un po' comico. Patrizia Bernardi è attrice e cofondatrice insieme a Andrea Adriatico di Teatri di Vita e della compagnia: riflessi. Come attrice, è stata diretta da Adriatico in numerosi spettacoli, come Is, is oil, Un pezzo per sport, La maschia, evǝ e Madame de Sade, per il quale viene candidata nel 1999 al premio Ubu come migliore attrice. Dal 2009 è tra le protagoniste della rinascita culturale de L’Aquila con l’associazione Animammersa, nata dall’esigenza di raccontare e raccogliere attraverso diverse forme d’arte le testimonianze sul terremoto che ha distrutto la città, con la creazione di spettacoli e progetti artistici. I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure direttamente al Teatro Titano da quattro ore prima della rappresentazione.

c.s. San Marino Teatro