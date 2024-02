Venerdì al via il Green Festival San Marino

Al via il Green Festival San Marino, giunto alla sua VI edizione con l’inaugurazione venerdì 23, alle ore 15,00 a Podere Lesignano alla presenza del Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti e della Giunta di Castello di Città dove verrà presentato il quaderno Natura Madre, con le interviste realizzate da Davide Giardi ai produttori agroalimentari sammarinesi. Nella giornata di sabato il festival si sposterà a Casa Fabrica a Fonte dell’Ovo. Venerdì ci sarà anche una mattinata dedicata alle scuole medie del plesso di Fonte dell’Ovo, in cui si parlerà ai ragazzi del valore del proprio territorio e della semplice zolla di terra come ecosistema con le sue forme di vita, fondamentali alla nostra stessa vita. Un’educazione allo sguardo ambientale che è una prerogativa del Green Festival dai suoi esordi: lo scorso anno il tema era conoscere il fiume quale ecosistema complesso e melting pot di forme di vita vegetale e animale. E non un semplice canale di scorrimento delle acque. Sabato pomeriggio l’ultima azione del festival, sarà proprio quella di realizzare un orto bioattivo in un terreno in prossimità della scuola media di Fonte dell’Ovo, perché possa essere un costante elemento didattico per i ragazzi. Nel venerdì di Podere Lesignano si parlerà di Biodiversità e Territorio, con un tavolo dedicato e tante interessanti case histories tematiche. A chiudere l’Uva Grisa con il loro repertorio di canti e balli popolari romagnoli, ma con una chicca tutta “sammarinese”: la riscoperta di un ballo e di un canto popolare tramandato da Marino Podeschi e raccolto a Canepa proprio dai ragazzi dell’Uva Grisa nel lontano 1986. Un lavoro anche questo sulle radici, sul legame che ci lega alla terra, di come vi sia sempre più l’esigenza per ognuno di noi di riconoscersi all’interno di un racconto identitario, di una cultura rurale delle origini. Per altre info e il programma completo visitare la pagina FB del San Marino Green Festival