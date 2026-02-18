Venerdì e sabato porte aperte all’Università di San Marino: i corsi di laurea si presentano in tre diverse sedi Info ed esperienze per capire come funzionano lezioni, esami e laboratori, le tendenze nel mondo del lavoro e le novità

“Accogliere le ragazze e i ragazzi che ci fanno visita, pieni di curiosità e interesse, è sempre una meravigliosa esperienza e pensiamo possa essere utile, stimolante e costruttivo soprattutto per loro, che vengono a scoprirci e da settembre potrebbero diventare nostri studenti”. Queste le parole con cui la direttrice generale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Laura Gobbi, commenta gli imminenti Open Day dell’Ateneo sammarinese, in programma venerdì 20 e sabato 21 febbraio. “È una formula che continuiamo a proporre con convinzione ed efficacia, nella quale si afferma il clima giusto per permettere agli ospiti di comprendere appieno le caratteristiche e gli orizzonti dei nostri corsi di laurea”, aggiunge Gobbi. “Per chi sta valutando di studiare sul Titano abbiamo preparato una ricca serie di appuntamenti nei quali illustreremo come sono organizzate le lezioni e gli esami, gli spazi e i laboratori, quali sono le tendenze nel mondo del lavoro e le novità che potenzieranno i nostri programmi di studi, sempre più moderni e aggiornati”. I percorsi in Design, triennale e magistrale, hanno in agenda mostre, visite, workshop e presentazioni venerdì dalle 9:15 alle 16:30 e sabato dalle 10 alle 16:30. La sede universitaria si trova in contrada Omerelli 20, nel centro storico. Poco distante, in viale Onofri 87, il corso di laurea in Comunicazione e Digital Media prevede una serie di iniziative nel pomeriggio di venerdì, dalle 15, e nella mattinata di sabato, dalle 10. A Dogana, in via Consiglio dei Sessanta 99 (torre B, terzo piano), Ingegneria Gestionale e Ingegneria Civile proporranno alcuni approfondimenti su triennali e magistrali fra le 9:30 e le 18:30 di venerdì. Saranno inoltre a disposizione sabato nella fascia 10 - 13. In entrambe le giornate, con gli stessi orari, spazio infine al corso di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio, rivolto ai geometri.



c.s. Università di San Marino



