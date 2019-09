Venerdì l'inaugurazione area giochi donata dalla Pro Bimbi al parco Ausa

Venerdì 20 settembre alle ore 16:30, presso il Parco Ausa di Dogana, verrà inaugurata la nuova Area Giochi donata dall’Associazione Pro Bimbi. L’evento, organizzato in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle e con il Patrocinio delle Segreterie all’Istruzione e Territorio, proseguirà con un momento di festa con buffet, torta, animazione e spettacoli con gli artisti della compagnia "Teatro è Libertà" e un laboratorio organizzato dalla Ludoteca Pologioco. Lo spettacolo degli artisti di Teatro è Libertà sarà ricco di magia, acrobazie, giocoleria con una buona dose di bolle giganti più palloncini e truccabimbi. La Ludoteca, che ha gentilmente offerto la sua collaborazione, proporrà un laboratorio sulla creazione dei gessetti colorati coi quali poi sarà possibile divertirsi a colorare. “Quest’anno – spiega la Presidente dell’Associazione Pro Bimbi Sonia Collodet - ricorre il decimo anniversario della nascita dell’Associazione e siamo felici di festeggiare facendo un dono ai bambini, che sono il nostro interesse primario. Siamo orgogliose di quanto realizzato; si tratta di una nuova area di svago e gioco che arricchisce il parco più conosciuto e frequentato di San Marino” La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione con la Giunta di Castello e l’U.G.R.A.A. che ha curato la progettazione degli spazi e installato i giochi. “L’associazione Pro Bimbi e la Giunta – aggiunge Sonia Collodet – ringraziano l’U.G.R.A.A. per la disponibilità, la professionalità e la rapidità con la quale hanno seguito tutta la parte organizzativa e realizzativa dell’area giochi” E’ stato un bell’esempio di interazione tra pubblico e associazionismo che ha permesso di realizzare un progetto per tutta la comunità e che speriamo si possa replicare in altre realtà di San Marino.” A tal proposito, il giorno dell’inaugurazione, l’Associazione Pro Bimbi lancerà l’iniziativa “Pro Bimbi in gioco”: una raccolta fondi pubblica per poter acquistare nuovi giochi da posizionare in altri parchi della Repubblica. Sarà possibile donare attraverso IBAN SM34Z0328709802000020307588, salvadanai posti presso le attività commerciali aderenti e direttamente dal sito http://www.probimbi-in-gioco.info