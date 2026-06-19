Vent'anni dopo la Convenzione ONU, una serata per interrogarsi sul significato dei diritti

Più che un appello rivolto agli operatori della politica, questa vuole essere un'opportunità offerta alle istituzioni, ai servizi, ai partiti, alle organizzazioni sindacali e alla società civile per conoscere, confrontarsi e contribuire alla piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), alla quale anche la Repubblica di San Marino è giuridicamente vincolata. Per questo motivo è stato predisposto un percorso di approfondimento, dialogo e coinvolgimento, già disponibile online all'indirizzo www.attiva-mente.info/forum-crpd-2026. Uno spazio digitale che accompagna il cammino verso la serata pubblica "Dal nero su bianco ai colori della vita: vent'anni di Convenzione", in programma mercoledì 24 giugno alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano. Sarà un momento di riflessione sul significato dei diritti, sulla loro effettiva applicazione e sulle sfide che ancora ci attendono. Non sarà solo una celebrazione e nemmeno una semplice conferenza, sarà piuttosto un'occasione per fermarsi e porre una domanda ancora attuale: quanto di ciò che è stato riconosciuto sulla carta è diventato libertà reale nella vita delle persone? Quando nel 2006 le Nazioni Unite adottarono la CRPD, non venne scritto soltanto un nuovo trattato internazionale sui diritti umani. Venne proposto un diverso modo di guardare alla disabilità e, più in generale, alla società. Per la prima volta, le persone con disabilità non venivano considerate oggetto di assistenza o protezione, ma soggetti di diritto. Non persone da accudire, ma cittadini da ascoltare. Non destinatari di decisioni prese da altri, ma protagonisti delle proprie scelte. Una rivoluzione culturale che continua ancora oggi a interrogare istituzioni, servizi, famiglie e comunità sul significato concreto di determinati diritti. È per questo che la CRPD continua a essere un documento straordinariamente attuale. Non perché parli di disabilità, ma perché parla di libertà, partecipazione, dignità e uguaglianza. Vita Indipendente, deistituzionalizzazione, empowerment e progetto di vita, saranno infatti alcuni degli argomenti al centro dell'incontro, che vedrà la partecipazione di Arianna Taddei, docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di Simona Lancioni, responsabile del Centro Informare un'h di Peccioli e tra le più autorevoli esperte italiane sui temi della disabilità e dell'inclusione, e di Marta Migliosi, sociologa, autrice, divulgatrice e attivista del movimento antiabilista. Ad arricchire ulteriormente il confronto sarà il contributo di Heba Hagrass, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La sua partecipazione da remoto rappresenta un importante riconoscimento internazionale per l'iniziativa e per il percorso di riflessione che stiamo promuovendo in occasione del ventesimo anniversario della Convenzione. A tal proposito, desideriamo ringraziare la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per la disponibilità e la collaborazione istituzionale dimostrate nel favorire il suo coinvolgimento attraverso i canali diplomatici appropriati, contribuendo a rafforzare un dialogo internazionale che si auspica possa proseguire anche in futuro con una visita ufficiale nella Repubblica di San Marino. La serata del Forum non guarderà al passato, al quanto fatto sin qui, ogni anniversario ha senso se aiuta a immaginare il futuro e, per questo motivo, verrà presentata una proposta per l'istituzione di un Tavolo permanente dedicato all'applicazione della CRPD e alla messa a sistema del Progetto Individualizzato di Vita, con l'obiettivo di promuovere un confronto stabile tra istituzioni, servizi, associazioni, organizzazioni sindacali e società civile. Il documento sarà disponibile all'ingresso della Sala Montelupo e potrà essere sottoscritto da enti, organizzazioni, realtà associative e soggetti pubblici e privati che intendano aderire all'iniziativa. Il testo, corredato dalle adesioni raccolte, verrà consegnato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti nel corso dell'Udienza Pubblica promossa dalla Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CSD ONU), prevista nella giornata successiva. Un passaggio certamente simbolico, ma che intende tradurre il confronto pubblico in una proposta concreta, condivisa e orientata all'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione. L'incontro sarà aperto al pubblico e lascerà spazio a domande, osservazioni e contributi dei partecipanti. Perché, vent'anni dopo la sua adozione, la Convenzione continua a ricordarci una cosa semplice ma essenziale: tra il nero su bianco delle norme e i colori della vita delle persone esiste uno spazio che può essere colmato soltanto dall'azione responsabile di una comunità. È proprio in quello spazio che i diritti smettono di essere promesse e diventano realtà. Informazioni: www.attiva-mente.info/forum-crpd-2026

C.s. - Attiva-Mente







