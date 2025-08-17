Venti e Turbini per l'Alba sul Monte, ennesimo sold out

Forse un segno del destino? “Vento in poppa per Alba sul Monte…in Concerto”? Quello che si rileva, anche domenica 17 agosto è stata una mattinata molto ventosa, in modo quasi inusuale in quanto mai per un minuto il vento ha accennato a calare la sua intensità. Il Duo Pianistitico Ad Parnassum è stato impeccabile nell’affrontare con disinvoltura i programmati virtuosismi, senza nulla concedere ai turbini del vento degli Orti dell’Arciprete. Un Piazzolla pieno di colori o originalità a cui è seguito la versione per pianoforte a quattro mani di Rapsodia in Blu di Gershwin e poi ancora i giochi frizzanti con le originali variazioni (Lo Cascio) su tutta l’opera Carmen di Bizet, per concludere con “America” da West Side Story di Bernstein, quasi una coreografia giocosa fra i due pianisti Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio. La “non notizia” di questo quarto appuntamento di Alba sul Monte…in Concerto è l’ennesimo super sold out. Circa 180 persone, munite di giacche e sciarpe d’ordinanza, hanno affollato gli Orti dell’Arciprete per assistere, sostanzialmente, ad un concerto di musica classica. Per gli organizzatori di Alba sul Monte avere un ulteriore sold out non è più una notizia, ma lo diventa quando ad attirare sul cocuzzolo del Monte Titano non è una star dello spettacolo, un concerto “commerciale” (nel senso buono del termine), bensì una proposta di un Concerto di Musica Classica eseguito da ottimi professionisti (come ce ne sono tanti in Italia) non famosi. La notizia è quindi la necessità di “bello”, in musica, nel paesaggio, in un luogo unico, nella voglia di dire “io c’ero!”. Prossimo ed ultimo concerto 2025 di Alba sul Monte, domenica 24 agosto: “Argentina!” Un viaggio nella storia e nella cultura musicale di un popolo che ha fatto della fusione di diverse culture (quelle degli emigrati di fine ottocento e primi novecento) la propria identità. Il Concerto sarà cantato e raccontato da Costanza De Sanctis, accompagnata al pianoforte da Andres Langer.



