Ventisei candeline per la festa di compleanno del Circolo Sei Più

Domenica 9 novembre, presso un noto ristorante di Città, ha avuto luogo la Festa di Anniversario del Circolo Sei Più, organizzato dal direttivo del sodalizio, con gli auspici del Segretario di Stato, con delega alla Famiglia, Stefano Canti, e la collaborazione della Società Unione Mutuo Soccorso.

Si tratta di un evento molto sentito dai 96 soci del Circolo che hanno partecipato con il consueto senso di peculiare fraternità che ha contraddistinto il Sodalizio nei 26 anni di attività.

L’evento ha confermato lo spirito di solidale amicizia fra i partecipanti e la forte volontà di appartenenza che continua a contraddistinguere il sodalizio, unito dai principi di comunità e di tradizione.

Teo Agatiello, a nome del Presidente Giovanni Matteoni e dei membri del direttivo, ha ringraziato i numerosi soci intervenuti per l’entusiastica adesione e, contestualmente, ha invitato tutti, indistintamente, a fornire nuovi apporti in termini di idee e di creatività, al fine di elevare la crescita del Circolo Sei Più di Fiorentino.

Nella suggestiva cornice di San Marino-Città si è dunque compiuta una significativa giornata vissuta all’insegna della tradizione e della semplice bellezza dello stare assieme.



Comunicato stampa

Sei Più










