Ventunesimo anniversario di don Giussani: celebrazione al Santuario di Valdragone.

In occasione del ventunesimo anniversario della salita al cielo del Servo di Dio don Luigi Giussani (1922-2005) e del 44° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), domenica 22 febbraio, alle ore 18.00, S.E. Mons. Domenico Benevanti presiederà la Santa Messa presso il Santuario del Cuore Immacolato di Valdragone. L’intenzione della Messa è la seguente: «Grati per il dono di don Giussani e per l'incontro che ha cambiato la nostra vita, chiediamo di poter vivere il carisma al servizio del Regno di Dio e della Chiesa, perché tutti possano conoscere Cristo. Invocando il dono della pace, affidiamo la Fraternità e i nostri responsabili all'intercessione della Madonna di Lourdes e di San Benedetto, affinché restino saldi nella fedeltà al carisma, proseguendo nella sequela al Papa e ai nostri pastori». Invitiamo tutti a partecipare, sia chi ha incontrato in vario modo il carisma di don Giussani sia chi intende rinnovare, attraverso il gesto sacramentale, l’esperienza di unità a cui la Chiesa da sempre educa.

