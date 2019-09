Verbania, nuovo successo per il “Marlù Love Tour” 2019

Più di mille ragazze e ragazzi s’incontrano in Piazza Ranzoni per raccontare emozioni, stati d’animo e il sentimento più bello: l’amore. Sul palco Mapi Danna, LaSabri e Andrea Prada, sugli schermi i video postati in rete dai partecipanti. L’evento raggiunge sui social più di 1 milione di utenti unici. Con il “Marlù Love Tour” comunicazione e relazione digitale, si trasformano in incontro reale tra le persone Verbania, 9 settembre 2019 – Sono arrivati in tanti a Verbania, più di mille, per la seconda tappa italiana del “Marlù Love tour 2019”. Lo show itinerante pensato e organizzato dalle tre sorelle gioiello “Marlù”, Morena, Monica, Marta Fabbri, insieme al creative communication manager Giancarlo Barletta, la scrittrice e ideatrice di Love Books Mapi Danna, e il direttore artistico e presentatore del tour Andrea Prada. Sul palco di Verbania riflettori accesi per il Love Book scritto e girato da Mapi Danna per LaSabri: Euforika Youtuber Love. Quest’ultima è tra i volti in rete più conosciuti e apprezzati in Italia, per contenuti e temi affrontati on line. Il suo canale YouTube vola sopra i due milioni di iscritti e ne raccoglie altrettanti su Instagram. Mentre, chiamati on stage Andrea Parda, decine di giovani hanno incontrato le due protagoniste della serata e sugli schermi venivano contemporaneamente proiettate le immagine caricate dai più giovani su Tik Tok, per raccontare il mutare costante dei loro stati d'animo. Soprattutto la loro capacità di identificarli, gestirli e comunicarli agli altri. Video e post che hanno generato nella settimana dell’evento più di 1 milione di utenti unici. “Con il tour abbiamo lanciato una call to action dei valori e dei sentimenti. La community che si è creata attorno a Marlù è chiamata a un rivoluzionario challenge delle emozioni e dei sentimenti. Raccontati senza filtri nelle loro differenze e unicità e nel loro costante mutamento: amore, rabbia e poi ancora gioia e felicità – spiega Marta Fabbri, responsabile comunicazione Marlù - è qualcosa di molto importante da fare scoprire a giovani e adolescenti. Vogliamo aiutarli a comunicare contenuti pieni di bellezza, riflettere su se stessi e sulle cose che contano davvero. Poi, sono loro, e solo loro, a tradurli nei nuovi linguaggi del nostro tempo e a diffonderli sui canali di comunicazione che utilizzano. Il successo di ieri Verbania, in piazza e in rete conferma quanto la nostra proposta sia vicina a loro sensibilità e bisogni.”

Comunicato stampa

Marlù Gioielli