Verifica di governo, maggioranza: "Si apre una nuova fase operativa"

In data odierna, le forze politiche di maggioranza si sono incontrate per approfondire i temi oggetto della verifica in corso. Confronto aperto e smentita di ogni voce relativa alle dimissione da parte di alcuni Membri di Governo. Si apre una nuova fase operativa, dopo che la gestione del Covid è stata totalizzante e limitante nella possibilità di confronto tra le forze politiche di Maggioranza. È stata confermata, da parte di tutti i gruppi politici, la volontà di realizzare compiutamente il programma di governo, affinando il metodo e stabilendo le priorità da affrontare nei prossimi mesi, attraverso un tavolo di confronto di maggioranza permanente. Ciò, anche al fine di precisare le linee guida utili a sviluppare le riforme, con l’obiettivo di sciogliere i nodi politici sui temi essenziali e proseguire con determinazione l’attività di Governo. La maggioranza intende procedere nel percorso di riorganizzazione e riforma del Paese. La stabilità finanziaria, la crescita economica e lo sviluppo sociale; il controllo e riduzione della spesa corrente; la riforma delle pensioni e del mercato del lavoro, il rilancio dell’ISS, e la riforma della giustizia sono i punti cardine su cui si intende intervenire primariamente. Nel frattempo, nella prossima sessione consigliare per quanto riguarda il settore sanitario, si procederà con l’approvazione del piano sanitario e socio sanitario, il mandato per avviare il progetto del nuovo ospedale e l’avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo Direttore Generale dell’ISS, a cui spetteranno le valutazioni rispetto al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo. Inoltre, si procederà all’esame della legge sulle cartolarizzazioni, per dare uno strumento utile a rispondere al problema dei crediti non performanti (NPL), per ridare sostegno finanziario al sistema e porre rimedio alle distorsioni del passato. A seguire, nell’ordine del giorno, anche la presentazione in prima lettura di provvedimenti importanti in materia di giustizia come le riforme dell’Ordinamento Giudiziario e della procedura penale, gli interventi per il reclutamento e la progressione della carriera delle forze dell'ordine.



c.s.

PDCS

RETE

NPR

DOMANI-MOTUS LIBERI

Consiglieri Grazia Zafferani e Sandra Giardi