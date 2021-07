Versamento del I° acconto IGR prorogato al 30 settembre

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio informa tutti i soggetti interessati che con Decreto Legge 19 Luglio 2021 N.134, il termine per il versamento del I° acconto IGR di cui all’articolo 124, comma 2, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e s. m. e il termine per il versamento del primo acconto contributivo obbligatorio e del FONDISS di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto 30 dicembre 1985 n. 168 e s. m. sono stati prorogati, in via straordinaria per l’anno 2021, al 30 Settembre 2021. Altresì il termine di presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali finanziarie detenute all’estero e delle quote societarie ovunque detenute (Dichiarazione DAPEF) è stato prorogato, in via straordinaria per il periodo di imposta 2020, al 31 Dicembre 2021.

Segreteria di Stato Finanze e Bilancio

