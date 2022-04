Verso il completamento del processo di ratifica della Convenzione n. 190 dell’Organizzazione Internazionale per il Lavoro Giovedì a Ginevra il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini depositerà lo strumento ufficiale di ratifica della Convenzione per l’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.

Verso il completamento del processo di ratifica della Convenzione n. 190 dell’Organizzazione Internazionale per il Lavoro.

Avrà luogo giovedì mattina a Ginevra presso la sede dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) la cerimonia nel corso della quale il Segretario di Stato per il Lavoro della Repubblica di San Marino Teodoro Lonfernini depositerà lo strumento di ratifica della Convenzione n. 190 al Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro Guy Ryder. La Convenzione rappresenta la prima norma internazionale per prevenire e contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro e fornisce un quadro organico di intervento e un’opportunità unica per definire un futuro del lavoro basato sulla dignità e il rispetto e garantire il diritto di tutte e di tutti ad un mondo del lavoro libero da violenza e molestie. La Repubblica di San Marino è tra i primi paesi in Europa e al mondo a ratificare il trattato internazionale. Al termine della cerimonia è previsto un bilaterale tra Lonfernini e Ryder.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: