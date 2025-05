Verso il Primo Congresso di Alleanza Riformista

Domani, domenica 18 maggio, prende il via il Primo Congresso di Alleanza Riformista, in programma presso la Sala Polivalente di Serravalle a partire dalle ore 9.00, con il titolo “Un percorso di Idee e di Valori”. È un momento significativo per il nostro progetto politico: un passaggio che segna la crescita di una forza giovane, nata con l’ambizione di contribuire in modo serio, concreto e responsabile alla vita democratica della Repubblica di San Marino. Con questo Congresso vogliamo rinnovare l’impegno assunto con i cittadini e rafforzare il cammino intrapreso: un percorso fondato su una visione riformista e liberale, che mette al centro le reali priorità del Paese e i bisogni quotidiani delle persone. Il titolo scelto – “Un percorso di Idee e di Valori” – esprime al meglio la nostra identità: una politica costruita su basi solide, fatta di idee, confronto e responsabilità. A due anni dalla nostra prima uscita pubblica, il 14 aprile 2023, ci presentiamo a questo appuntamento con le idee chiare e un ruolo ormai consolidato all’interno della maggioranza di governo. Un cammino affrontato con determinazione, spirito costruttivo e apertura al dialogo. Durante i lavori congressuali interverranno esponenti politici, rappresentanti delle categorie economiche, sociali e istituzionali, oltre ad alcuni ospiti internazionali. Seguiranno il dibattito sulle Tesi Congressuali e l’elezione del primo Segretario e degli organi statutari di Alleanza Riformista. Per noi questo Congresso rappresenta una tappa fondamentale: l’occasione per rafforzare la nostra identità, rilanciare con energia il progetto politico, rafforzare il legame con la comunità e guardare con fiducia al futuro. Vogliamo dimostrare che la politica può essere seria, concreta e vicina alle persone. La buona politica esiste, e noi siamo qui per dimostrarlo.

