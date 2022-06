Verso l'accordo di stabilizzazione. Mercoledì 29 giugno due incontri con i precari PA al "Nuovo" di Dogana

Per illustrare ai lavoratori interessati la proposta di accordo sulla stabilizzazione dei precari PA inviata venerdì scorso dalla Segreteria Interni, che ha fatto seguito ad un lungo e difficile confronto, le Federazioni Pubblico Impiego di CSdL, CDLS e USL hanno convocato per mercoledì 29 giugno, presso il Teatro "Nuovo" di Dogana, due momenti di incontro rivolti a tutti i precari del settore pubblico: il primo dalle ore 14.00 alle 16.30, il secondo dalle ore 17.00 alle 19.30. La suddivisione in due incontri in orari diversi è stata predisposta per permettere al maggior numero di lavorati interessati di partecipare, anche perché non si tratta di un'assemblea sindacale retribuita. Ricordiamo che la proposta di accordo sulla stabilizzazione riguarda circa trecento persone nei diversi comparti del settore pubblico allargato. Obiettivo della proposta che verrà presentata, è quello di stabilizzare i precari del settore pubblico e creare le condizioni per superare definitivamente tale fenomeno. Le Federazioni sindacali del pubblico impiego invitano pertanto tutti i lavoratori precari a partecipare a questo momento di confronto, per prendere conoscenza dei contenuti del testo raggiunto ed esprimere le proprie valutazioni.