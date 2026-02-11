Verso l'Europa: il Congresso di Stato saluta con estremo favore il voto storico del Parlamento Europeo

Verso l'Europa: il Congresso di Stato saluta con estremo favore il voto storico del Parlamento Europeo.

Il Congresso di Stato esprime profonda soddisfazione per l’esito della votazione avvenuta in data odierna a Strasburgo, dove il Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza la risoluzione sull'Accordo di Associazione tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino. Con 552 voti favorevoli, l’Aula ha inviato un segnale politico di straordinaria nitidezza, che sancisce la validità del percorso intrapreso e la solidità dei legami che uniscono la nostra Repubblica ai valori fondanti del progetto europeo. Il voto odierno rappresenta una tappa di fondamentale importanza, un passaggio che il Governo sammarinese accoglie come il riconoscimento ufficiale di un impegno costante e rigoroso. Le parole della relatrice Željana Zovko, che ha definito San Marino un “partner affidabile” nell’allineamento alla politica estera e nella condivisione dei principi democratici, attestano l’autorevolezza internazionale conquistata dal nostro Paese attraverso anni di riforme e di trasparenza. L’ampio consenso registrato in Plenaria conferma la volontà delle istituzioni europee di integrare San Marino nel mercato unico, aprendo prospettive inedite di crescita per i cittadini e per il sistema economico sammarinese. Il risultato, frutto di un intenso lavoro diplomatico e di un confronto costante con i principali gruppi politici europei, dimostra come la Repubblica sia ormai considerata parte integrante della famiglia europea, capace di garantire standard elevati di controllo e cooperazione. Il risultato odierno fortifica la determinazione del Governo a proseguire lungo la via dell'integrazione. La Repubblica di San Marino guarda ora con fiducia ai prossimi passaggi in sede di Consiglio UE, consapevole che la forza dei valori condivisi e la serietà dimostrata costituiscano la migliore garanzia per il futuro e per la credibilità dell'accordo.



c.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: