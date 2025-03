“Verso le Stelle”. Il libro di Ernesto Assante presentato a Dogana di San Marino

Un viaggio musicale e delle emozioni che unisce 150 capolavori della canzone sotto lo stesso cielo. Sabato 8 marzo alle ore 16.00 la libreria Boccino D’oro di Dogana di San Marino (Via Tre Settembre, 99) ospiterà la presentazione del volume di Ernesto Assante “Verso le Stelle, 150 canzoni per sentirsi vivi” (Rai Libri). A incontrare i lettori saranno Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2, Luca De Gennaro, conduttore radiofonico e giornalista. A moderare sarà Claudia Mazzola, presidente di Rai Com.

