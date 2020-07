Vertice virtuale mondiale dell’OIL su COVID-19 e il mondo del lavoro 1-2 e 7-9 luglio

Oggi la delegazione tripartita di San Marino dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL – composta dal Segretario di Stato al Lavoro e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed Associazioni di Categoria, parteciperà al Vertice Virtuale Mondiale: Covid-19 e mondo del lavoro, Costruire un futuro del lavoro migliore che si terrà l’ 1-2 e 7-9 luglio 2020. Il vertice è stato indetto in tutta rapidità dall’OIL per dare un segnale in un anno cruciale per l’Organizzazione e per il mondo del lavoro di tutti i paesi che ne fanno parte. L’obiettivo, attraverso la condivisione ed il supporto dei costituenti tripartiti di tutto il mondo, è quello di fornire orientamenti per traghettare il mondo del lavoro dalla crisi del Covid-19, non solo verso una ripresa ma verso un futuro migliore per il mercato del lavoro applicando con maggiore forza gli impegni presi nella Dichiarazione del Centenario dell’OIL per il futuro del lavoro.

Eventi regionali 1-2 luglio:

- Sessione Regionale Europa e Asia Centrale: 1 luglio dalle ore 14:00 alle 17:30

Eventi mondiali 7-9 luglio:

- Sessione riassuntiva di tutti gli eventi regionali: 7 luglio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 verranno riassunti gli aspetti più importanti dei 5 eventi regionali con interviste e video preparati dall’ILO che illustreranno la risposta dell’Organizzazione internazionale del Lavoro alla pandemia Covid-19.

- Sessione Capi di Stato: 8 luglio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ci sarà la messa in onda dei messaggi registrati dei Capi di Stato e Capi di Governo dei Paesi membri dell’ILO, tra cui quello degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

- Sessione Costituenti dell’OIL: 9 luglio dalle 14:20 alle 19:20 riunirà i ministri del lavoro e leader delle organizzazioni sindacali e datoriali dei diversi stati membri per discutere delle misure da prendere per attuare la Dichiarazione del Centenario nel contesto del recupero dalla Pandemia.

c.s. Segreteria di Stato al Lavoro