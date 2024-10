Verucchio: 1°Corso di scrittura e illustrazione creativa del Micro Museo dell'Oggetto Ritrovato

1° corso di scrittura e illustrazione creativa organizzato dal Micro Museo dell'Oggetto Ritrovato di Verucchio in collaborazione con la Cooperativa Atlantide Condotto da José-Joaquín Beeme e Gabriele Geminiani.

Il corso si tiene sabato 16 e 17 domenica novembre a Verucchio e costa €100 in cui sono compresi i materiali e il pranzo di lavoro di sabato. Partendo da una riflessione filosofico-antropologica sul rap- porto fra l’uomo e le cose si vogliono fornire ai partecipanti gli strumenti per un libero approccio al mondo circostante a partire da frustoli, scarti, frammenti dello stesso.

Palestre di lavoro e ispirazione saranno il Micro Museo dell’oggetto ritrovato e il Museo Villanoviano, nonché i vicoli e gli anfratti del borgo di Verucchio. Il partecipante si ritroverà con uno o più oggetti ritrovati sui quali intonare una narrazione suggerita dalla sua parte più emozionale. Per i testi si potrà lasciare ispirare da un corollario di parole ritrovate in libri di poesia dai curatori o da parole proprie. L’illustrazione potrà avvalersi di matite, penne e colori di vario tipo (matite colorate, tempere, pastelli a cera) così come di carte o materiali ritrovati durante l’esplorazione del mattino.

Si lavorerà su di un libero formato con un numero di pagine dettato dalle regole dell’editoria: 8, 12, 16. Al libro originale si aggiungeranno due copie stampate a partire dalla riproduzione fotografica delle tavole. I libricini saranno tutti cuciti a mano e l’originale più una copia stampata verranno date al corsista, mentre la terza sarà conservata al Micro Museo dell’oggetto ritrovato ed eventualmente utilizzata per pubblicazioni o mostre.

Chi vuole maggiori informazioni puoi contattare Gabriele Gemignani al a 339 32 90 520 oppure archeologicoverucchio@atlantide.net • 0541 670280