Verucchio: grande successo per il nuovo corso della Fira di Quatorg

Neppure il maltempo è riuscito a frenare il nuovo corso della Fira di Quatorg. Circa 5.000 persone hanno partecipato alla tradizionale Festa verucchiese, tre giorni di spettacoli, giochi, laboratori, concerti, mostre, vecchi mestieri, usanze contadine del paese, animali da fattoria e altri eventi culminati domenica 8 settembre con il grande spettacolo pirotecnico finale. Rimando diretto è al 14 del mese di settembre, festa dell’Esaltazione della Croce, giorno di riferimento della manifestazione nella sua accezione originaria, la Fira Di Quatorg è tornata ad essere organizzata da tutto il paese: Comitato Fiera e Pro Loco – con la preziosa e insostituibile collaborazione del Comune di Verucchio – con grande passione e competenza sono riusciti ad allestire una grande festa che ha messo d’accordo giovani e adulti. 40 i volontari di Comitato Fiera e Pro Loco che si sono rimboccati le maniche, gestendo direttamente – ad esempio – lo stand “Cucina” che ha riscosso grande successo: hamburger e piadine (1.500 “piade”) esauriti! I giochi hanno ricevuto applausi e registrato tanta partecipazione. Una dozzina le caratelle che hanno sfilato sabato 7 settembre, alcune delle quali guidate addirittura da bambini. I giochi delle contrade sono stati affollati e appassionanti, grazie anche alla collaborazione del Verucchio calcio. Piazza Malatesta è diventata uno stadio al momento del Palio della Cuccagna: tre le squadre a contendersi il Palio, con la partecipazione della storico “giocatore” Gerardo che ha aperto la “via” ai partecipanti più giovani. Le dieci Ferrari da ammirare e il club delle “Rosse” hanno riempito gli occhi degli appassionati del Cavallino Rampante e delle vetture storiche. “Lo slogan adottato per questa edizione «C’è qualcosa di nuovo… nel sole anzi di antico», sintetizza bene la Fira 2024. – dicono gli organizzatori – La festa più sentita dai Verucchiesi è tornata a caratterizzarsi dal profumo e dai sapori di una volta, riempiendo le strade e le piazze con proposte diversificate tra loro e al passo con i tempi. Un mix perfettamente riuscito, come testimonia il successo di numeri ottenuto e il gradimento degli spettatori. Grazie a tutti i volontari ‘pilastri’ che hanno credito e voluto far ripartire la Fiera con il lustro e l’importanza che si merita”. Il grande spettacolo pirotecnico – addirittura più lungo di quello della Notte Rosa – e nel ricordo di Vittorio e Luciana Andruccioli per anni grandi sostenitori della Fira – ha concluso domenica sera in maniera emozionante la Festa di S. Croce, tenendo tutto il pubblico con gli occhi all’insù.

cs Francesca Cevoli