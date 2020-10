VestiAMO i prodotti della nostra Terra: consegnati i premi ai vincitori della Scuola Elementare e della Scuola Media

Consegnati i premi del concorso “VestiAMO i prodotti della nostra terra” promosso dal Consorzio Terra di San Marino durante il periodo del lock down e riservato agli alunni della Scuola Elementare e della Scuola Media di San Marino.

Il concorso prevedeva l’ideazione di carta regalo o da pacchi personalizzata con una grafica ad oggetto “i prodotti della nostra terra”. “Dalle scuole del territorio c’è stato un grande riscontro – afferma il comitato organizzatore del Consorzio Terra - infatti sono pervenuti oltre 60 elaborati e la scelta è stata veramente difficile!

Tutti i lavori pervenuti sono veramente bellissimi ed originali… ringraziamo di vero cuore tutti i bambini e i ragazzi e i loro insegnanti per l’impegno profuso in un periodo molto particolare. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terra di San Marino riconoscendo la sentita partecipazione e il fattivo impegno ha deciso di omaggiare a tutti i partecipanti un piccolo presente.”: una confezione di Aromatici i gustosi biscotti fatti con solo materie prime del territorio, farina macinata a pietra, miele ed olio tutto a marchio Terra di San Marino.

I vincitori hanno ricevuto una selezione di prodotti Terra di San Marino.

Categoria Scuola Elementare:

Primo classificato: Classe 2 A Scuola Elementare di Acquaviva a.s. 2019-2020

Premio speciale “Paniere Terra di San Marino”: assegnato ad una alunna della Classe 2 A a.s. 2019-2020 Scuola Elementare di Serravalle

Categoria Scuola Media:

Primo Premio : assegnato ad una alunna della classe 2I a.s. 2019-2020 Scuola Media Fonte dell’Ovo

Secondo Premio : assegnato ad una alunna della classe 2C a.s. 2019-2020 Scuola Media Serravalle

Terzo Premio”: assegnato ad un alunno della classe 2I a.s. 2019-2020 Scuola Media Fonte dell’Ovo

Premio speciale ApiAMO: assegnato ad un alunno della classe 1B a.s. 2019-2020 Scuola Media Serravalle

Premio speciale AlleviAMO: assegnato ad un alunno della classe 1B a.s. 2019-2020 Scuola Media Serravalle

Premio speciale Originalità: assegnato ad una alunna della classe 1F a.s. 2019-2020 Scuola Media Serravalle

Premio speciale ImpolliniAMO: assegnato ad una alunna della classe 2B a.s. 2019-2020 Scuola Media Serravalle

Premio speciale BrindiAmo : assegnato ad un alunno della classe 2B a.s. 2019-2020 Scuola Media Serravalle

Premio speciale Latte: assegnato ad una alunna della classe 2B a.s. 2019-2020 Scuola Media Serravalle

Premio speciale UviAMO: assegnato ad un alunno della classe 2E a.s. 2019-2020 Scuola Media Fonte dell’ Ovo

Un grande e sincero grazie a tutti gli alunni ed ai loro insegnanti!!

Comunicato stampa

Consorzio Terra di San Marino





