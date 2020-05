“Vestiamo i prodotti della nostra Terra”: il Consorzio Terra di San Marino lancia un concorso in modalità telematica dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e medie

“Il concorso era stato ideato per la XX Fiera Agricola, che si sarebbe dovuta tenere dall’1 al 3 maggio 2020 ma che a causa dell’emergenza sanitaria è stata rinviata, ma il concorso per i bambini e ragazzi abbiamo deciso di “salvarlo” – affermano dal consorzio Terra di san marino – anche per testimoniare che, anche se lontani, vogliamo continuare ad essere vicini ai ragazzi ed al loro spirito creativo”. Il Concorso prevede l’ideazione di carta regalo o da pacchi personalizzata con una grafica ad oggetto “i prodotti della nostra terra”, che possono essere rappresentati singolarmente oppure insieme. L’elaborato può essere svolto con qualsiasi tecnica, collettivamente o da singoli alunni, in formato A4 oppure A3 e dovrà essere spedito entro l’8 iugno tramite dei centri di documentazione delle scuole elementari e medie all’indirizzo mail consorzioterradisanmarino@omniway.sm corredato dal nome e cognome dell’autore/o della classe e dall’indirizzo della scuola. Per reperire maggiori informazioni relative al settore agricolo sammarinese e ai prodotti a marchio Terra di San Marino potete visitare il sito www.terradisanmarino.com oppure la pagina fb Consorzio Terra di San Marino. Un’apposita giuria sceglierà, sia nella categoria Scuola Elementare, sia nella categoria Scuola Media, il miglior lavoro che sarà premiato con una fornitura di prodotti Terra di San Marino. Tutti gli elaborati presentati saranno pubblicati sul sito www.terradisanmarino.com. Forza allora ragazzi #restiamoacasa ma #lavoriamodifantasia !!

